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Sinner, sarà Ofner l'avversario agli Internazionali: "Posso batterlo"﻿

Il tennista austriaco ha superato Michelsen al primo turno del Masters 1000 di Roma e ora troverà l'azzurro

Sebastian Ofner - Ipa/Fotogramma
Sebastian Ofner - Ipa/Fotogramma
07 maggio 2026 | 21.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sebastian Ofner sarà l'avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista austriaco, numero 82 del mondo, ha battuto l'americano Alex Michelsen imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 nel primo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi la sfida al numero 1 nel secondo. Ma chi è Ofner?

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Ofner: "Posso battere Sinner"

Al termine della partita, Ofner ha parlato proprio della sfida a Sinner: "Sarà una partita molto difficile, ha perso solo due match quest'anno. Proverò a giocare il mio tennis, dare il meglio e vediamo cosa accadrà. Se ne avrò le occasioni proverò qualcosa di diverso, altrimenti cercherò di giocare comunque il mio tennis".

"Devo pensare di poterlo battere, altrimenti non potrei giocare", ha detto Ofner nella zona mista del Centrale, "una delle chiavi può essere il mio servizio. Rimanere nella partita e cercare di sfruttare le occasioni che avrò".

Chi è Ofner?

Sebastian Ofner è un tennista austriaco di 29 anni, ne compirà 30 il prossimo 12 maggio, che si trova nell'82esima posizione della classifica generale. Nato a Baden, in Austria, Ofner ha iniziato a giocare da giovanissimo, dimostrando subito talento e un tennis piuttosto aggressivo che gli ha permesso di bruciare le tappe.

È entrato nel circuito Atp nel 2015 e nel 2017 ha conquistato i suoi primi titoli a livello Challenger, arrivando fino al terzo turno di Wimbledon e mostrando una crescita costante. Nel 2024 ha raggiunto così il suo best ranking, sfiorando la top 30 e piazzandosi al numero 37 del mondo.

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