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Internazionali, Sinner e problemi fisici: cos'è successo con Medvedev e come sta

Il tennista azzurro tornerà in campo nella semifinale del Masters 1000 di Roma, sospesa ieri per pioggia

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 maggio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Come sta Jannik Sinner? Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro torna in campo contro il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 di Roma, dopo che la sfida, iniziata ieri, era stata sospesa per pioggia durante il decisivo terzo set, sul punteggio di 4-2 per Sinner, e rimandata al giorno dopo. Durante la partita però il numero 1 del mondo ha accusato diversi problemi fisici, che hanno fatto preoccupare tifosi e appassionati.

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Cos'è successo contro Medvedev

Durante il secondo set infatti, Sinner è apparso sulle gambe e faticava a respirare correttamente. L'azzurro si prendeva ogni secondo possibile al servizio, mentre Medvedev, nei propri turni di battuta, ci metteva meno secondi del solito per mettere in campo la prima o giocare la seconda. Una strategia che ha pagato quella del russo, che è riuscito a portare a casa il secondo parziale 7-5 giocando proprio sulla stanchezza di Sinner.

Non è la prima volta che Sinner accusa un calo fisico. Nel corso del torneo l'azzurro è sembrato infatti piegato in due dalla fatica, soprattutto nei match contro Pellegrino e Rublev, giocati in condizioni di elevato calore. Oggi però Sinner è sembrato pagare i tanti tornei giocati finora, visto che è in campo da inizio marzo senza mai fermarsi.

Come sta oggi Sinner

Sinner però oggi sembra aver recuperato dagli affanni di ieri sera. Il tennista azzurro si è allenato al Foro Italico e appare pronto per tornare in campo con Medvedev. In attesa delle parole del numero 1, che potrebbero spiegare cosa successo in campo, Sinner giocherà quindi sulla terra del Centrale gli ultimi game del terzo set, sperando di raggiungere, per il secondo anno consecutivo, la finale degli Internazionali, dove lo attende Casper Ruud.

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