Buona anche la seconda per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, dopo aver battuto Alexei Poporyn nel primo match dell'anno, si ripete contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo match della Opening Week a Melbourne. Sinner ha superato il greco in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 con qualche difficoltà in più rispetto al match contro l'australiano.

Primo set perfetto per Sinner, che si è conquistato una palla break già nel secondo game e l'ha sfruttata nel quarto, chiudendo il parziale con un secco 6-3. Tsitsipas sale di condizione nel secondo set riuscendo a giocare a tratti alla pari con l'altoatesino, che alla fine riesce comunque a prevalere mantenendo la lucidità nel tie break. Un buon allenamento quindi per Sinner in vista dell'esordio contro Jarry al primo turno dell'Australian Open, in cui non sono mancati punti spettacolari, come ad esempio un passante di rovescio in allungo con cui l'azzurro si è conquistato la standing ovation del pubblico australiano.

Sinner: "Buone sensazioni in vista dell'esordio con Jarry"

Sinner ha parlato al termine del match: "Voglio mantenere questo livello di servizio anche nelle partite vere e non soltanto nelle esibizioni. Penso sia stata una partita divertente, le condizioni non sono semplici, la palla vola ed è molto rapida". Jannik ha anche commentato il primo turno che lo attende: "Ogni partita è diversa. Jarry ha un gran servizio, dovrò far partire il più in fretta possibile lo scambio ma ho buone sensazioni".