circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner sarà (anche) all'Atp 500 di Vienna. Il calendario di Jannik fino alla fine del 2025

Tutti i prossimi impegni del fuoriclasse azzurro

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
08 settembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna a caccia del primato nel ranking Atp. Dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz, il fuoriclasse azzurro pensa già ai prossimi impegni per chiudere al meglio il 2025. Di poche ore fa è la conferma della sua partecipazione anche all'Atp 500 di Vienna, torneo che potrebbe aiutare Jannik a rosicchiare qualche punto sul rivale. Con il trionfo a New York, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Un distacco di 760 punti.

Sinner, il calendario del 2025

Da qui a fine anno, Alcaraz avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti in classifica, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride quindi al nuovo numero 1, ma Sinner potrebbe pensare all'attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all'anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500, come Vienna. Al momento, Sinner dovrebbe partecipare all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre) al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Carlos Alcaraz calendario Sinner Sinner ranking
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza