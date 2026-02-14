circle x black
Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac, possibile finale con Alcaraz

Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo nell'Atp 500 qatariota

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro si prepara all'esordio all'Atp 500 di Doha e oggi, sabato 14 febbraio, ha conosciuto il tabellone, e tutti i potenziali avversari, del torneo qatariota. Sinner esordirà nel primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, battuto da Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open 2026.

Ad attenderlo agli ottavi di finale ci sarà invece con ogni probabilità l'australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti Sinner potrebbe affrontare uno tra il ceco Jakub Mensik, reduce dal ritiro per un problema fisico nello Slam di Melbourne, e il cinese Zhang. In caso di semifinale Jannik potrebbe trovare sulla sua strada il kazako Alexander Bublik, il francese Arthur Fils o un altro ceco, Jiri Lehecka.

La finale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, oppure contro i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev.

