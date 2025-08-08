circle x black
Sinner, gioco a rete e un colpo 'fantasma': Jannik incanta a Cincinnati - Video

Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo al Masters 1000 americano

Jannik Sinner a Cincinnati - X
08 agosto 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner 'incanta' a Cincinnati, ma quando gioca? Il tennista azzurro si sta continuando ad allenare sul cemento americano in vista dell'esordio nel Masters 1000, a cui arriva da campione in carica, contro il colombiano Daniel Galan, in programma domani, sabato 9 agosto. Il torneo sarà preparatorio all'ultimo Slam della stagione, gli US Open 2025, vinti proprio da Sinner lo scorso anno. L'azzurro si è inoltre qualificato ufficialmente alle Finals 2025, che si svolgeranno a Torino il prossimo novembre.

In attesa del debutto ufficiale al secondo turno del torneo, Jannik sta intrattenendo gli appassionati di tennis americani sui campi di Cincinnati. Nell'ultima sessione di allenamento Sinner è sceso in campo con Tommy Paul, giocatore americano numero 15 del mondo, dando vita a colpi spettacolari e un set di gioco ad alta intensità. Rispetto alle passate uscite, l'azzurro ha ricercato molto più di giocare a rete, fondamentale che gli è sempre mancato.

E proprio la scelta di salire a rete ha dato vinta a un punto da sogno. Paul ha provato a soprendere l'azzurro con un passante, Sinner ci è arrivato in allungo e ha colpito di rovescio restituendogli una palla corta A quel punto l'americano, salito anche lui a rete, ci ha riprovato abbassando la traiettoria del suo colpo e dando maggiore forza alla pallina, ma si è fermato sulla rete, dando l'illusione ottica di una risposta in volée no look. Jannik si è preso comunque gli applausi del pubblico martellando da fondo per poi chiudere il punto con una corta che non ha lasciato scampo a Paul.

