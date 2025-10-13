circle x black
Sinner, montepremi record al Six Kings Slam: quanto può guadagnare

Il tennista azzurro torna nel torneo esibizione di Riad da campione in carica

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quanto guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Il tennista azzurro si prepara a debuttare nel ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Nonostante non appartenga al calendario ufficiale Atp, il torneo di Riad ha un'attrattiva particolare per i migliori tennisti del mondo, e cioè il montepremi record, il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis.

Oltre a Sinner, parteciperanno al torneo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, che affronterà proprio l'azzurro nei quarti di finale. Ognuno di loro riceverà un 'gettone' da 1,5 milioni di dollari solamente per la propria presenza a Riad, mentre al vincitore andranno ben 6 milioni.

Il debutto di Sinner al Six Kings Slam, accolto come un re a Riad, è in programma mercoledì 15 ottobre contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinali. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, mentre l'incrocio con il rivale spagnolo sarebbe possibile, ancora una volta, soltanto in finale.

