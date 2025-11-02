circle x black
Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi

Il trionfo nel Masters 1000 francese 'arricchisce' ancora di più la stagione faraonica del numero uno

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
02 novembre 2025 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi e torna numero uno del ranking Atp, ma non solo. La vittoria francese ha per l'azzurro anche un notevole impatto economico, visto che il trionfo nella sfida di oggi, domenica 2 novembre, gli ha permesso di portare a casa un montepremi complessivo da 946.610 euro.

Sinner, quanto guadagna con trionfo a Parigi

Il trionfo a Parigi si somma a una serie di risultati notevoli per Jannik, che solo pochi giorni fa aveva trionfato nella finale del Six Kings Slam, incassando oltre 6 milioni di dollari. Nel 2025 l'azzurro ha già guadagnato 12,9 milioni di dollari di soli premi, mentre in carriera ha superato i 50 milioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner montepremi Parigi Sinner Sinner quanto guadagna Sinner quanto vale Parigi
