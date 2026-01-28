circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton - Video

Il tennista azzurro sta dando spettacolo

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 gennaio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Magia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l'americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato spettacolo prendendosi gli applausi della Rod Laver Arena. Accade tutto nel quarto game del primo set, con il punteggio sul 2-1 per l'azzurro.

Shelton trova una gran prima, che mette in difficoltà la risposta di rovescio di Sinner, che riesce comunque a spedire la pallina al centro del campo avversario. L'americano allora, vedendo l'azzurro lontano, prova una smorzata esterna carica d'effetto, ma Jannik ci arriva.

L'azzurro scivola sul cemento di Melbourne e colpisce la pallina bassa, facendola passare alla sinistra del paletto della rete. Il colpo si stampa sulla linea di fondo e lascia incredulo Shelton, che tenta una vana rincorsa ma senza convinzione, salvo poi mettersi le mani sul viso, sconsolato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open sinner sinner shelton
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza