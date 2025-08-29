Dopo il successo al secondo turno degli Us Open, Jannik attraversa il campo di allenamento del tedesco, che se la ride
Jannik Sinner batte Alexei Popyrin agli Us Open, ma non basta. Dopo il successo 6-3 6-2 6-2 contro il tennista australiano nel secondo turno dello Slam, l'azzurro è tornato ad allenarsi per perfezionare alcune situazioni e sistemare dei dettagli con coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Per raggiungere il proprio campo prenotato a Flushing Meadows, il numero uno ha però dovuto attraversare il campo su cui in quel momento si stava allenando il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev. E ne è venuto fuori un siparietto tutto da ridere.
Zverev to Sinner during practice yesterday, as the Italian was crossing over his court:— Olly Tennis (@Olly_Tennis_) August 29, 2025
“He wants to win 6-0, 6-0, 6-0, otherwise it’s not enough for him.”
pic.twitter.com/IzPrudKyGw
Un'occasione che ha portato il tedesco a fare una battuta al passaggio di Jannik, in riferimento al suo 'stacanovismo': "Vuole vincere 6-0 6-0 6-0. Sennò non gli basta" le parole pronunciate dal tedesco, che ha così scherzato a distanza con il fuoriclasse azzurro.