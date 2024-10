Jannik Sinner si sposa? In arrivo il matrimonio con Anna Kalinskaya? Macché. Le voci sugli imminenti fiori d'arancio non hanno nessun fondamento. L'azzurro, numero 1 del mondo, e la tennista russa non stanno per sposarsi. Il gossip rimbalza dalle pagine di un magazine fino al profilo Instagram di Kalinskaya, che si fa una risata virtuale e smonta i rumors: "Per chiarire le cose riguardo a voci false: tutto questo non è vero", scrive in una storia in inglese e in russo. Niente proposta di matrimonio di Sinner a New York, niente nozze in vista. Nulla.