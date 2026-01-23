circle x black
Sinner-Spizzirri: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'americano nel terzo turno degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all'esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l'australiano 'padrone di casa' in tre set.

Sinner-Spizzirri, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Spizzirri è in programma sabato 24 gennaio non prima delle 2 ora italiana. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi la loro prima partita da avversari.

Sinner-Spizzirri, dove vederla in tv

Sinner-Spizzirri sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

