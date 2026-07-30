I nuovi completi del tennista azzurro e di quello spagnolo sono stati 'spoilerati' sui social

Jannik Sinner ha 'spoilerato' il kit che indosserà agli Us Open 2026, proprio come ha fatto Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo, dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal, nel torneo di Cincinnati, dove potrebbe tornare a incrociare proprio lo spagnolo, vincitore lo scorso anno grazie al ritiro dopo pochi game dell'attuale numero 1 del mondo.

Jannik Sinner’s US Open kit pic.twitter.com/O9rsdFJfT3 — janniksin archive (@sinnervideos) July 30, 2026

Come rivelato dalle foto diventate rapidamente virali sui social, Sinner dovrebbe indossare un completo bianco, in stile Wimbledon, con dettagli marroni sulle maniche e sul colletto, ovviamente griffato Nike e accompagnato da pantaloncini marroni e il classico cappellino bianco.

Así vestirá Carlos Alcaraz para los turnos de noche del US Open.



Una absoluta PASADA.



Últimamente tengo que decir que los modelos que le están poniendo al murciano me están gustando mucho. pic.twitter.com/Org0hFGY8M — José Morón (@jmgmoron) July 30, 2026

Alcaraz invece, reduce dall'infortunio al polso, è fuori dallo scorso aprile, ma compare nella entry list americana e dovrebbe quindi tornare in campo, chissà se lo farà sfoggiando già il nuovo kit 'spoilerato' sui social, proprio come quello di Sinner. Per lo spagnolo è pronto un completo smanicato blu scuro con righe, anche in questo caso sulle paniche e sul colletto, rosse.