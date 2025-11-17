circle x black
Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto Pusteria: "Orgogliosi di Jannik, è una bella idea"

Il primo cittadino del paese che ha dato i natali al fuoriclasse azzurro: "Il luogo ideale? Il suo centro sportivo"

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
17 novembre 2025 | 18.04
Redazione Adnkronos
"Dove abbiamo seguito la finale delle Atp Finals di ieri? A Sesto, c’erano dei maxischermi nell’area sportiva, dove Sinner ha iniziato a giocare, e nel centro culturale del paese. Abbiamo festeggiato tantissimo, tanto che alcuni sono tornati a casa all’alba…”. Così il sindaco di Sesto Pusteria, paese che ha dato i natali a Jannik Sinner, Thomas Summerer, intervistato oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il primo cittadino parla anche della possibilità di dedicare una statua al campione azzurro: “Ci sono varie idee, la statua è sicuramente una bella idea. Dove? All’interno del centro sportivo, sarebbe quello il luogo ideale per una statua di Jannik”.

Il sindaco manda anche un messaggio a Sinner: "Siamo orgogliosi del nostro campione. Ieri si è visto subito che avrebbe vinto, è entrato con l’atteggiamento di chi pensa ‘Qui comando io, sono a casa mia e voglio questa vittoria’. Questa è la sua mentalità”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Jannik sinner Sinner statua Sinner Atp Finals
