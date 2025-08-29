circle x black
Sinner vince agli Us Open e autografa... un bambino - Video

Il tennista azzurro ha battuto Popyrin nel secondo turno dello Slam americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner autografa... un bambino. Il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in tre set nel terzo turno degli Us Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriva da campione in carica. Tanto entusiasmo, come in ogni torneo a cui partecipa, per il numero uno del mondo, che a fine partita si è fermato per concedere foto e autografi al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium.

Questa volta però, Sinner si è trovato davanti a una scena insolita. Un genitore ha 'allungato' verso l'azzurro il proprio figlio e Jannik è scoppiato a ridere mentre autografava la maglietta del bambino, ignaro di quello che stava succedendo intorno a lui, mentre anche il resto del pubblico si scioglieva in una risata. Il numero uno del mondo, nel terzo turno degli Us Open, affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto il francese Valentin Royer in quattro set.

