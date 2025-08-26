circle x black
Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: "Solo una vescica"

Il tennista azzurro ha battuto Vit Kopriva nel primo turno degli Us Open

Jannik Sinner - Afp
26 agosto 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
Problemi a una mano per Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro ha battuto il ceco Vit Kopriva in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2. Un percorso netto che non ha incontrato particolari difficoltà se non, l'ennesima, vescica, questa volta alla mano, che ha costretto Sinner a chiamare in campo il fisioterapista. A spiegare il fastidio accusato è stato proprio Sinner, intervistato da SkySport a fine partita: "Non c'è niente di preoccupante alla mano, è solo una vescica".

Allarme rientrato quindi per Sinner, che si gode l'emozione di essere tornato agli Us Open da campione in carica dopo la paura di Cincinnati, dove è stato costretto ad abbandonare la finale con Alcaraz a causa di un malore: "Ci sono delle cose da migliorare se voglio andare avanti in questo torneo, ma tutto sommato è andata molto bene". Il lavoro insomma, non è finito, ma Sinner può godersi la vittoria e prendersi la giornata libera: "Ho chiesto di allenarmi, ma Simone Vagnozzi ha detto di no, lui è il capo. Ogni anno qui è diverso, siamo molto sul pezzo e vedremo come andrà".

Sinner ha espresso le proprie emozioni anche ai microfoni del torneo, direttamente dal cemento dell'Arthur Ashe Stadium: "È fantastico essere di nuovo qui. Ovviamente è un torneo molto speciale per me, l'ultimo Slam dell'anno. L'atmosfera qui è sempre fantastica. Grazie a tutti per essere venuti, per aver fatto il tifo per me e avermi supportato. Sono molto felice di essere di nuovo in salute. Abbiamo fatto del nostro meglio per essere nella migliore forma possibile e sono molto contento della prestazione di oggi".

