Sinner: "Non sono una macchina, anche io posso avere difficoltà"

Il tennista azzurro ha battuto Shapovalov nel terzo turno degli Us Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2025 | 00.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner fatica, ma vince. Il tennista azzurro ha battuto il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, nel terzo turno degli Us Open 2025, raggiungendo così gli ottavi di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica. Sinner si è imposto in quattro set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 e proprio delle difficoltà incontrate nel primo parziale ha parlato in conferenza stampa: "Non sono una macchina... Anch'io a volte ho difficoltà. Oggi però non mi sembrava di aver faticato così tanto, penso di aver giocato un ottimo tennis e così anche lui".

"Ho servito bene, ho spinto molto. Quando entro in campo, voglio sempre essere ben preparato. Se mi sento così, per me è una bella sensazione scendere in campo, perché mi sento sicuro delle mie qualità, ma d'altra parte la partita è diversa dall'allenamento. Bisogna rimanere concentrati ed essere presenti mentalmente", ha spiegato Sinner, "Shapovalov è un giocatore incredibile. Lo ha dimostrato più e più volte. Ha vinto due titoli quest'anno. È in ottima forma, credo che oggi l'abbiamo visto. Serve molto bene, risponde bene, e poi può succedere di tutto".

"Ci si allena per questo tipo di partite. Ci si allena cercando di superare i momenti più difficili... questo è il tennis", ha continuato Sinner, "vado avanti giorno per giorno. Ogni giorno hai un avversario diverso e bisogna cercare solo di giocare il miglior tennis possibile. La strada per difendere il titolo è ancora molto lunga".

