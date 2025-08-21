circle x black
Sinner 'vede' gli Us Open e torna ad allenarsi: la prima giornata di Jannik a New York

L'azzurro tornerà in campo nel pomeriggio, in attesa del sorteggio del torneo americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
21 agosto 2025 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo dopo il ritiro a Cincinnati e mette nel mirino gli Us Open, al via tra pochi giorni. Oggi, giovedì 21 agosto, il numero uno del ranking Atp si allenerà due volte: una doppia sessione con Francisco Comesana, alle 17 (quando a New York saranno le 11) sul P1 Court, e poi alle 18 sull'Ashe Stadium. Comincia così l'avventura del fuoriclasse azzurro nello Slam americano, in attesa del sorteggio che chiarirà i contorni del suo percorso a Flushing Meadows. Ma come sta Jannik dopo il malore nel match con Carlos Alcaraz?

Sinner torna in campo, come sta dopo Cincinnati

Per Sinner, tutto procede secondo programma. Jannik aveva spiegato dopo il ritiro nella finale contro Alcaraz a Cincinnati di aver bisogno di un paio di giorni di riposo per tornare al top in vista dell'ultimo Slam stagionale. E così, confermata anche la rinuncia al doppio misto degli Us Open con Katarina Siniakova, l'azzurro ha deciso di tornare in campo oggi per un paio di sessioni di allenamento morbide. Per riprendere confidenza con il campo in vista dell'esordio a New York.

