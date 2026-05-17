Il tennista azzurro ha battuto Ruud in finale e allungato su Alcaraz nella classifica generale

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud 6-4, 6-4 nella finale del Masters 1000 di Roma, allungando su Carlos Alcaraz al numero 1 del ranking Atp. Sinner è riuscito a vincere il torneo 'di casa', dove lo scorso anno era stato battuto proprio dallo spagnolo al rientro dai tre mesi di sospensione per il caso Clostebol.

L'assenza di Alcaraz, ko per l'infortunio rimediato a Barcellona e che lo costringerà a rimanere ai box anche al Roland Garros, ha offerto una ghiotta chance, in chiave ranking, a Sinner, che non ha fallito staccando ulteriormente il numero 2 del mondo nella classifica generale.

Sinner vince Internazionali, come cambia ranking

Sinner, grazie alla finale raggiunta a Roma, era già sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche oltre Wimbledon, dove arriverà da campione in carica. Grazie alla vittoria su Medvedev, Sinner aveva infatti raggiunto quota 14.350 punti, mentre Alcaraz, che ne aveva 1000 da difendere, è sceso a 11.960.

Una distanza di 2390 punti, aumentata dopo la vittoria di Sinner. L'azzurro ha guadagnato così 350 punti in più rispetto ai 650 che doveva difendere, volando quindi a quota 14.700 e facendo scivolare Alcaraz a -2700.

Sinner, quanto ha guadagnato con vittoria Internazionali

La vittoria degli Internazionali ha inoltre regalato a Sinner una buona fetta del montepremi in palio. Grazie alla finale raggiunta l'azzurro aveva già guadagnato 535.585 euro, un bottino salito considerevolmente dopo il trionfo su Ruud. Con il successo di Roma Jannik ha infatti intascato ben 1.007.165 euro. In stagione, l'azzurro sale a oltre 6,5 milioni di dollari. In carriera, è a quota 64,5 milioni.