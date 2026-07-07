Il tennista azzurro ha battuto Struff ai quarti di Wimbledon
Jannik Sinner cuore d'oro. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026, raggiungendo le semifinali dopo aver vinto lo Slam di Londra lo scorso anno. Durante il match Sinner si è concesso anche un simpatico siparietto con una bambina seduta sulle tribune.
Jannik Sinner had an adorable moment with a young fan during his match against Struff at Wimbledon.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
“Jannik!”
Jannik stops and waves mid-match. pic.twitter.com/LNBzPBxz6R
Quando il numero 1 del mondo si preparava a servire, una bambina ha urlato: "Jannik!", provocando le risate del pubblico. Sinner ha alzato lo sguardo scuotendo la mano per salutare, prendendosi gli applausi di tutti gli spettatori del campo 1.
Sinner ha allargato il sorriso per qualche secondo, poi è tornato a guardare la pallina ritrovando la concentrazione.