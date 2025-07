Jannik Sinner oggi si allena, dopo l'infortunio al gomito rimediato contro Grigor Dimitrov, e domani 9 luglio - in diretta tv e streaming - affronta Ben Shelton nel match di quarti di finale di Wimbledon in programma sul Campo numero 1. L'azzurro si è sottoposto stamattina agli esami dopo il problema accusato ieri contro Dimitrov.

Il bulgaro è stato costretto a ritirarsi per una lesione muscolare al pettorale destro. Sinner, alle prese con un gomito 'malandato' dopo una caduta, ha effettuato stamattina esami e controlli. Alle 17 italiane è prevista la sua presenza in campo per l'allenamento.

Sinner-Shelton sul campo numero 1

Domani il numero 1 del mondo giocherà nel secondo incontro sul campo numero 1, dove il programma si apre con la sfida femminile tra la polacca Iga Swiatek e la russa Liudmila Samsonova. Sinner e Shelton si sono affrontati 6 volte in carriera. L'azzurro ha perso il primo confronto diretto nel 2023 e poi ha vinto i successivi 5 match: l'ultimo è andato in scena nella semifinale degli Australian Open.

Cobolli-Djokovic sul Centrale

Sul campo Centrale, invece, si comincia alle 14.30 con il match tra la russa Mirra Andreeva e la svizzera Belinda Bencic.

A seguire, l'azzurro Flavio Cobolli - numero 22 del seeding - sfida il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6 e vincitore 7 volte del torneo. Il 23enne romano e il serbo si sono affrontati una sola volta: nel 2024, a Shanghai, ha vinto nettamente Djokovic per 6-1, 6-2.

I match in diretta tv e streaming

Wimbledon 2025 viene trasmesso in tv diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.