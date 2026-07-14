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Wimbledon, Sinner show a cena dei vincitori: "Sono brillo, ho fallito esame della patente"

Il tennista azzurro ha battuto Alexander Zverev nella finale dello Slam di Londra

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner ubriaco a Wimbledon, di nuovo. Il tennista azzurro ha festeggiato il secondo titolo consecutivo nello Slam di Londra, battendo il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo, lasciandosi andare durante la tradizionale cena dei vincitori. Salito sul palco, prima del ballo con Linda Noskova, trionfatrice nel tabellone femminile, Sinner ha confidato di essere un po' brillo, per usare un eufemismo.

"Non farmi domande difficili, sono brillo", ha detto ridendo al presentato della serata, tornando poi a parlare della madre Siglinde, che ha abbandonato un paio di volte la tribuna in preda all'ansia: "Non sono ancora padre, non so cosa significa vedere un figlio sul centrale di Wimbledon".

Sinner ha poi rivelato che, prima di partire per Londra, ha fallito l'esame per la patente della moto: "È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis", ha detto ridendo e provocando l'ilarità della sala.

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