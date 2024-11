Slovan Bratislava-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il deludente pareggio in campionato contro la Juventus, tra i fischi di San Siro, il Milan si rituffa sulla Champions e affronta lo Slovan Bratislava per centrare tre punti essenziali per la qualificazione al prossimo turno. Il successo del Bernabeu, nell'ultimo turno della competizione, ha rialzato in maniera consistente le quotazioni della squadra di Fonseca, ora in ventesima posizione con 6 punti conquistati.

Slovan Bratislava-Milan: orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Slovan Bratislava è in programma oggi, martedì 26 novembre. Calcio d’inizio alle 18.45 al Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Ecco le probabili formazioni:

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All. Weiss.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca

Slovan Bratislava-Milan: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Champions tra Milan e Slovan Bratislava sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canale 252. In streaming sarà visibile anche su Sky Go e NOW Tv .