Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 francese

Lorenzo Sonego - Fotogramma/IPA
Lorenzo Sonego - Fotogramma/IPA
30 ottobre 2025 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Lorenzo Sonego. Oggi, giovedì 30 ottobre, l'azzurro affronta Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il torinese arriva dalla bellissima vittoria contro il connazionale Lorenzo Musetti, mentre il russo è reduce dal comodo successo contro Dimitrov. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming

Sonego-Medvedev, orario e precedenti

Il match tra Sonego e Medvedev è in programma oggi sul Court 1 come ultimo match di giornata. Sono tre i precedenti tra i due e ad avere la meglio è sempre stato il russo.

Sonego-Medvedev, dove vederla

Sonego-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv

