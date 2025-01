Oggi, venerdì 31 gennaio, le italiane scoprono le proprie avversarie ai playoff di Champions League. A Nyon andrà infatti in scena il sorteggio, con Milan, Juventus e Atalanta che saranno protagoniste e l'Inter, già agli ottavi, spettatrice interessata.

Nel quartier generale della Uefa in Svizzera, si conosceranno i vari accoppiamenti per la seconda fase della competizione. Ma come funziona? Ecco tutte le cose da sapere.

Champions League, il sorteggio dei playoff

Qualche coordinata per capire come funzioneranno gli abbinamenti. Tolte le prime 8 squadre del ranking, già agli ottavi, i club qualificati ai playoff si sfideranno tra loro per staccare il pass al turno successivo. I possibili abbinamenti sono previsti a coppie di squadre: una tra la 9a e la 10a classificata sfiderà cioè una tra la 23a e la 24a, una tra l'11a e la 12a affronterà una tra la 21a e la 22a. E così via.

I criteri

Cose da tenere bene a mente. Le squadre in posizione migliore rispetto alle avversarie, dunque dalla nona alla sedicesima, avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno del playoff in casa. Elemento non banale. Il 21 febbraio, conclusi gli spareggi, toccherà anche alle prime classificate, che troveranno le proprie sfidanti con criteri simili. Una tra la 1ª e la 2a classificata sfiderà una tra le vincenti delle partite tra 15a-16a e la 17a-18a e così via, con la 7a-8a che sfiderà la vincente delle gare tra 9a o 10a e 23a o 24a. A quel punto, il tabellone fino alla finale sarà disegnato.

Il percorso delle italiane

Ma come sarà il percorso delle squadre italiane? Considerando che solo l’Inter ha staccato il pass diretto per gli ottavi, c’è già la possibilità di un derby italiano ai playoff di Champions League. La sconfitta di Zagabria contro la Dinamo è valso al Milan il 13esimo posto nella classifica generale, posizione che garantirà al sorteggio la sfida con una tra Juventus, 20esima dopo la sconfitta interna con il Benfica, o Feyenoord.

I bianconeri, oltre al Milan, potranno invece pescare il Psv Eindhoven. Meglio potrebbe andare all'Atalanta, che grazie al pareggio di Barcellona ha chiuso al nono posto e ai playoff incontrerà una tra Sporting Lisbona e Bruges. E l'Inter? Agli ottavi di finale, i nerazzurri incontreranno una tra Milan, Psv Eindhoven, Feyenoord e Juventus.

Sorteggio playoff Champions League, dove vederlo in tv

Il sorteggio dei playoff della nuova Champions League inizierà alle 12. Sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), su Sky e Prime Video con la possibilità di seguirlo anche in streaming.