Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Montecarlo. Oggi, venerdì 3 aprile, il tennista azzurro, reduce dal Sunshine Double conquistato i tornei di Indian Wells e Miami, scoprirà il tabellone del singolare maschile e tutti i possibili avversari del Masters 1000 'di casa', avendo la residenza e vivendo nel Principato.

Insieme a lui altri quattro italiani sono già, grazie al proprio piazzamento nel ranking, alla fase finale del torneo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, mentre Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi devono superare le qualificazioni.

Sinner a Montecarlo, il sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo con protagonista Jannik Sinner è in programma oggi, venerdì 3 aprile, alle ore 17. Si potrà seguire in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del torneo, che sarà quindi disponibile anche tramite smart tv.