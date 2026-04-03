circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner a Montecarlo, oggi sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro scoprirà tabellone e possibili avversari

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
03 aprile 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Montecarlo. Oggi, venerdì 3 aprile, il tennista azzurro, reduce dal Sunshine Double conquistato i tornei di Indian Wells e Miami, scoprirà il tabellone del singolare maschile e tutti i possibili avversari del Masters 1000 'di casa', avendo la residenza e vivendo nel Principato.

CTA

Insieme a lui altri quattro italiani sono già, grazie al proprio piazzamento nel ranking, alla fase finale del torneo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, mentre Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi devono superare le qualificazioni.

Sinner a Montecarlo, il sorteggio: orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo con protagonista Jannik Sinner è in programma oggi, venerdì 3 aprile, alle ore 17. Si potrà seguire in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del torneo, che sarà quindi disponibile anche tramite smart tv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner montecarlo sinner montecarlo sorteggio sorteggio montecarlo sinner montecarlo orario sinner montecarlo dove vederlo tv sorteggio montecarlo orario sorteggio montecarlo dove vederlo tv
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza