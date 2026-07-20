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Rodri alza la coppa, Argentina si volta di spalle. In Spagna: "È una vergogna"

La Nazionale iberica ha battuto l'Albiceleste nella finale dei Mondiali

L'Argentina dà le spalle alla Spagna - Ipa/Fotogramma
L'Argentina dà le spalle alla Spagna - Ipa/Fotogramma
20 luglio 2026 | 13.56
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una "verguenza argentina" ai Mondiali 2026. Così i media spagnoli stanno definendo il gesto dell'Argentina andato in scena durante la cerimonia di premiazione che ha incoronato la Spagna come campioni del mondo. La Nazionale iberica ha battuto l'Albiceleste 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres, ma gli uomini di Scaloni si sono mostrati ben poco sportivi durante la cerimonia, mandando in scena quello che Marca ha definito, appunto, una "vergogna argentina".

Al momento in cui Rodri ha alzato al cielo la Coppa del Mondo, con Donald Trump 'imbucato' al suo fianco, l'Argentina si è rivolta verso la curva del MetLife Stadium di New York destinata ai propri tifosi, dando quindi le spalle alla festa spagnola. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato giudicato "infame" in Spagna.

"Il mondo intero ha applaudito la vittoria della Spagna e si è congratulato con la squadra per lo splendido calcio con cui si era guadagnata la seconda stella. Tutti, tranne l'Argentina, che, lungi dall'accettare la sconfitta con dignità, ha continuato a offrire una prestazione vergognosa", ha scritto il direttore di Marca, Juan Ignacio Gallardo, "tristezza e frustrazione sono comprensibili, così come sentimenti di delusione, rabbia, irritazione e furore, ma entro certi limiti. Altri atteggiamenti sono assolutamente riprovevoli".

"Chi avrebbe mai immaginato che non solo avrebbero perso la partita, ma anche perso la calma in modo così vergognoso? I falli subdoli che diversi giocatori argentini hanno inferto agli spagnoli mentre questi festeggiavano la vittoria del titolo sono stati vergognosi. Che mancanza di classe. Non saper perdere è davvero brutto. Alcuni dei loro gesti sono stati deplorevoli".

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