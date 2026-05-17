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Juventus, Spalletti: "Mettete in discussione me, non siamo tutti morti"

L'allenatore bianconero ha parlato dopo la sconfitta con la Fiorentina nella penultima giornata di Serie A

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
17 maggio 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Spalletti 'difende' la sua Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che è valsa il sorpasso della Roma al quarto posto e ha fatto scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri sono stati battuti dai viola all'Allianz Stadium, cedendo per 2-0 e rischiando così di compromettere, a una giornata dalla fine del campionato, la propria corsa Champions.

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Al termine della sfida, Spalletti ha parlato a SkySport: "Non era la partita della vita. Non siamo tutti morti, non è tutto finito anche se questo è un risultato bruttissimo", ha detto l'allenatore bianconero, "le valutazioni sui giocatori non la faccio solo sulla gara di oggi: hanno avuto una crescita importante e fatto cose importanti in questi mesi".

"Prima di mettere in discussione i calciatori bisogna mettere in discussione me", ha continuato Spalletti, che ha difeso così i suoi giocatori, "abbiamo fatto partita pessima sotto tanti punti di vista, anche se l’episodio non ci è girato a favore. Prima dell’1-0 non avevamo subito quasi niente. 16 gol presi al primo tiro? Che ti devo dire…".

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