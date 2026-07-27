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Juventus, lutto per Spalletti: morta la madre Ilva

La donna aveva 93 anni

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
27 luglio 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto per Luciano Spalletti: oggi, lunedì 27 luglio, è morta la madre dell'allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la donna, di nome Ilva, è scomparsa all'età di 93 anni. La mamma del tecnico bianconero viveva a Sovigliana, un paese vicino Empoli, ed era una figura di riferimento per Spalletti.

L'allenatore della Juventus, subentrato a Tudor nel corso della passata stagione, ne ha sempre parlato con grande affetto e trasporto emotivo. Spalletti l'aveva difesa in occasione degli insulti piovuti su di lui dalle tribune del Franchi, quando, alla guida del Napoli, litigò con un tifoso: ""Ha insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara", aveva spiegato a fine partita.

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