L'evento ha aperto il cammino verso i Giochi Mondiali Invernali, in programma a Torino

“È una bellissima manifestazione, una manifestazione che si ripete. Ora dobbiamo concentrarci su Torino 2025 e su questi ragazzi meravigliosi. Credo che sia la partenza di un evento che sarà importante quanto le Olimpiadi. È un momento di inclusione". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato così durante la cerimonia di accensione della torcia di Special Olympics a Palazzo Lombardia, a Milano. Un evento che apre il cammino verso i Giochi Mondiali Invernali, che quest’anno si svolgeranno a Torino.

"Questi ragazzi hanno tantissime cose da esprimere e bisogna solo dar loro la possibilità di farlo. Lo sport è un modo per riuscirci”.

Special Olympics e inclusione

In mattinata, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani aveva accolto in piazza Duca D’Aosta, la torcia degli Special Olympics: "Lo sport è un veicolo potente. Si rivolge a tutti senza distinzioni, parla un linguaggio universale, promuove e diffonde valori fondamentali per lo sviluppo di una società sana quali il merito, l’impegno, il sacrificio, la passione e la determinazione. Soprattutto, è un potente veicolo di inclusione, capace di rendere migliore la nostra società. Gli atleti che parteciperanno agli Special Olympics hanno già vinto e mandano a tutti noi un messaggio chiaro: bisogna crederci. Sempre".

I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics si svolgeranno per la prima volta in Italia dall'8 al 15 marzo, a Torino. Oggi si è svolta, in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione, la Community Run Special Olympics, un evento simbolico che ha segnato il conto alla rovescia verso il grande evento.

Picchi: "Più di un evento sportivo"

Federica Picchi, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, ha dichiarato: "I Giochi mondiali invernali Special Olympics rappresentano molto più di un evento sportivo. Incarnano una missione globale che valorizza il talento di ogni persona, promuovendo il rispetto, la dignità e l'autodeterminazione attraverso lo sport, contribuendo così alla costruzione di una società più equa e aperta al mondo paratletico. Special Olympics è la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva e il suo impegno si traduce ogni giorno in opportunità di crescita, autonomia e riconoscimento per migliaia di atleti".

La mattinata si era aperta con la presentazione in Sala Biagi, a Palazzo Lombardia, della Delegazione Lombarda che rappresenterà la regione agli Special Olympics, composta da 88 atleti che gareggeranno in quattro discipline: sci alpino, sci di fondo, danza sportiva e racchette da neve.

Dopo l’accensione della torcia in piazza Città di Lombardia gli atleti hanno percorso un tragitto simbolico tra Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli per portare la torcia olimpica fino alla cerimonia di accensione del tripode in piazza Duca D’Aosta, all’ingresso della sede del Consiglio regionale della Lombardia. Questa edizione dei Giochi vedrà la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da 102 nazioni, accompagnati da 1.000 allenatori, 3.000 familiari e 500 rappresentanti dei media.