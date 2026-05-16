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Sport: amazzone De Salvia, 'importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me'

16 maggio 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"All'interno del mio percorso ho capito la grande importanza che ha avere al proprio fianco non solo un team, ma anche delle aziende capaci di creare veri e propri ecosistemi, nel nostro Paese, a sostegno di giovani talenti come me. Sono onorata di avere la possibilità di portare avanti questo progetto insieme al team BeGreat e ne sento la grande responsabilità. Questo evento a Vicenza, rappresenta una delle tante tappe del percorso che facciamo lungo tutto lo stivale" Così, Greta De Salvia, Amazzone e Ambassador di BeGreat, intervenendo all'evento, "Eat like you train", promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana.

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