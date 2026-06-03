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Sport: ass. Onorato, 'felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni'

03 giugno 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo visto una Federazione meravigliosa che sa unire l'avviamento alla pratica sportiva e la capacità di organizzare grandi eventi, che riescono a veicolare l'importanza dello sport a livello internazionale, in particolar modo il taekwondo. C'è una collaborazione molto forte, tanto che l'esibizione di taekwondo anticipa l'inizio del Capodanno di Roma al Circo Massimo. Siamo molto felici che questo appuntamento sia tornato a Roma dopo tre anni, perché migliaia di atleti, dai bambini ai grandi campioni olimpici, animeranno questo appuntamento che porterà molte persone a Roma". Lo ha detto Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, all'incontro di presentazione del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo (Wt) e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), in svolgimento dal 4 al 7 giugno 2026 al Foro Italico di Roma.

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