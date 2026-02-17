circle x black
Sport, Buonfiglio (Coni): "Ambra Sabatini? L'ho vista vincere, è una delle mie emozioni"

17 febbraio 2026 | 08.17
"Le Olimpiadi rappresentano la storia. Autostrade rappresenta la storia dell'Italia che dagli anni 60 ha continuato a crescere. Autostrade e il Comitato olimpico, in questo particolare momento, sono un connubio di successo: sono protagonisti e costruttori di certezze. Ho visto vincere Ambra Sabatini quando gareggiava, sono un privilegiato. Cerco di emozionarmi tutti i giorni per vivere a pieno. Lei è una delle mie emozioni". Lo ha detto il presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) Luciano Buonfiglio, alla proiezione in anteprima del docufilm realizzato con la collaborazione di Aspi - Autostrade per l'Italia "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo", presso il Salone d'Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

