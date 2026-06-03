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Sport, Buonfiglio: "Grande attenzione Italia verso grandi eventi, siamo protagonisti"

Luciano Buonfiglio - (Adnkronos)
Luciano Buonfiglio - (Adnkronos)
03 giugno 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Italia ha grande attenzione verso i grandi eventi. A Milano-Cortina abbiamo dato dimostrazione di quello che è capace di fare l'Italia. Grazie agli eventi che si stanno susseguendo stiamo percorrendo un cammino che ci rende protagonisti, nel vincere le medaglie e nell'essere organizzatori di eventi sportivi, rendendo l'Italia protagonista quotidianamente". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nel corso della conferenza stampa di presentazione all’Ara Pacis del World Taekwondo Grand Prix, in programma dal 4 al 7 giugno al Foro Italico. "A Roma c'è un susseguirsi di eventi, grazie a una regia occulta che sta mettendo a disposizione un'impiantistica internazionale. Non ci sono più ostacoli burocratici, il Governo e il ministro ci sono vicini. Siamo felici di mettere a disposizione il Centro di preparazione olimpica per l'attività di tutte le squadre nazionali e non, oltre al metodo, che ci auguriamo possa copiare anche il calcio per tornare a vincere", ha concluso Buonfiglio.

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Sport Coni Taekwondo Grand Prix Olimpiadi
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