Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), '143esimo Derby giornata iconica per il mondo del galoppo'

"In questa Giornata della Repubblica abbiamo ospitato il 143esimo Derby italiano e il Premio Presidente della Repubblica. Abbiamo accolto tutto il nostro pubblico, dai giovani alle famiglie a tutti gli ospiti appassionati di ippica e nel corso della giornata si è tenuta anche una competizione di scherma e questo ha coronato questa giornata iconica del mondo del galoppo". Lo ha detto Marco Chantre Bompiani, Direttore Ippodromi Snai, in occasione del 143esimo Derby Italiano e del Premio Presidente della Repubblica all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano.