Sport, Chef Terrinoni: "Con la cucina hanno punti di contatto"

“Esiste certamente un punto di contatto tra lo sport e il mio lavoro: l'impegno, il sacrificio e il tentativo di alzare l'asticella sempre di più. L'obiettivo è far crescere le nuove generazioni e formare nuovi talenti; questo è il fulcro di tutto ciò che facciamo”. Sono le parole di Giulio Terrinoni, chef ristorante ‘Per me’ di Roma, alla serata esclusiva - organizzata da BeGreat ieri a Montecarlo, allo Yacht Club de Monaco - per l’evento ‘Empower the game’. “Questa serata rappresenta sicuramente un punto di incontro e di relazione tra più mondi, con l'intento comune di far crescere i talenti. Nel nostro piccolo - conclude - proviamo a fare la stessa cosa e ci presentiamo stasera con un piatto dedicato”.