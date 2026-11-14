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Sport, Galanda (legend Sport e Salute): ''Nuovi playground Illumina spazi di comunità e scintilla per nuove generazioni''

Giacomo Galanda - (Adnkronos)
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14 novembre 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
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"Per noi partecipare a questo progetto è sicuramente motivo di soddisfazione, ma anche di passione ed entusiasmo, perché vediamo quanto siano belli questi luoghi e quanto riescano ad avvicinare le persone attraverso lo sport - così Giacomo 'Jack' Galanda, campione di basket e legend ufficiale di Sport e Salute, intervenendo all'inaugurazione a Torino del nuovo spazio di Sport e Salute promosso dal Ministro Abodi - Sono spazi di comunità, di sport e di salute, ed è proprio questo che ci trasmette la voglia di partecipare e di essere qui. Per noi, che siamo cresciuti in luoghi come questi, vedere spazi così colorati, belli e ben attrezzati è motivo di orgoglio, direi anche nazionale, perché significa che stiamo facendo qualcosa per il futuro di questi ragazzi, per i campioni di domani, che magari sognano di conquistare quelle medaglie che noi siamo riusciti a vincere in passato".

"Questi luoghi rappresentano quindi una scintilla che può spingere le nuove generazioni a fare sport e magari anche a provare nuove discipline, perché qui non ci si dedica a un solo sport, ma c'è la possibilità di praticarne diversi - aggiunge Galanda - Oggi abbiamo le reti da tennis, ma ci saranno anche canestri, campi da calcio, spazi per il calisthenics e il parkour. Insomma, si potrà praticare un po' di tutto in queste aree che vengono realizzate in tutta Italia. Oggi infatti siamo a Torino - conclude - ma, perché no, gireremo l'Italia per partecipare a ogni nuova inaugurazione".

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