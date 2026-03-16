Sport, Nepi Molineris (Sport e Salute): "Ha il potere di illuminare aree degradate"

"Abbiamo scelto la parola 'Illumina' perché lo sport ha il potere di accendere e riqualificare aree spesso trascurate o degradate. Basta un canestro per dare nuova vita a uno spazio. Creare un luogo che favorisca la naturalezza, la normalità e l'unione tra persone di ogni ceto e livello è un concetto straordinario. Oggi inizia un’avventura che ci auguriamo duri a lungo. Sarà bello ritrovarsi qui tra un anno per vederne i frutti". Queste le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato Sport e Salute, oggi alla presentazione di 'Sport Illumina' a Cologno Monzese, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

Un'inaugurazione che giunge "a due settimane dalla chiusura dei Giochi olimpici e paralimpici straordinari, significa portare quell'energia tra la gente comune -osserva Nepi Molineris-. Credo che questo progetto rappresenti un altro 'oro' per il nostro Paese, il primo di altri 84 che realizzeremo nei prossimi mesi".

Quello che parte da Cologno Monzese non è solo un progetto di riqualificazione urbana. "Oggi viviamo un vero cambio di paradigma -si sofferma l'ad di Sport e Salute-. Iniziamo ad aprire nuovi spazi all'interno dei comuni e delle città. E' una giornata meravigliosa in cui offriamo sport gratuito a tutti, in un luogo senza barriere, senza chiavi d’accesso e senza orari: un posto sempre aperto e accessibile. Questa iniziativa garantisce una reale inclusività -sottolinea-. Il progetto si rivolge a tutti, dai bambini ai ragazzi: oltre al parco giochi e al campo da calcio già esistenti, qui si potrà giocare a basket, fare ginnastica, calisthenics e arrampicata. Ma non solo sport -prosegue- ci sarà spazio per la musica, la danza e lo yoga. L'obiettivo è vivere il parco in modo naturale, rendendolo un bene comune capace di trasmettere a chiunque l’endorfina della positività sportiva", conclude.