circle x black
Cerca nel sito
 

Supercoppa Italiana: Inter favorita con il Bologna in semifinale

Lautaro, in gol a 2,40 su Sisal.it, pronto a staccare Dybala tra i bomber

Supercoppa Italiana: Inter favorita con il Bologna in semifinale
18 dicembre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Inter per regalare a Chivu la prima finale da allenatore, il Bologna per continuare a sognare un altro trofeo dopo la Coppa Italia. La seconda semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana mette di fronte i nerazzurri e gli emiliani con i primi che, per gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti. Il successo di Lautaro e compagni, infatti, è dato a 1,65 contro il 5,50 dei rossoblù mentre si scende a 3,75 per il pareggio, risultato che porterebbe la sfida direttamente ai calci di rigore. Inter ampiamente avanti, 1,33, anche nel passaggio turno rispetto al Bologna, offerto a 3,25. Nelle gare da dentro o fuori, in Coppa Italia, le due formazioni hanno regalato spettacolo e tante reti: la Combo Goal + Over 2,5, a 2,35, è ampiamente nelle corde del match. Ma quale squadra aprirà le marcature? L’Inter a 1,50 si fa preferire al Bologna in quota a 3,10. Una partita con tante reti presuppone anche molti tiri in porta: l’ipotesi che vi siano almeno 11 tiri in porta si gioca a 3,75. Da non escludere neanche un intervento del VAR, in quota a 2,75, mentre un rigore con espulsione è offerto a 7,50.

La Supercoppa Italiana è il terreno di caccia di Lautaro Martinez, miglior realizzatore della competizione, insieme a Paulo Dybala, con quattro reti. Il Toro, in gol contro il Bologna a 2,40, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori. Al fianco del capitano dell’Inter potrebbe partire dal primo minuto Pio Esposito, protagonista con gol o assist a 2,00. Italiano, al contrario, punta sulla voglia di riscatto di Ciro Immobile, al rientro dopo il lungo infortunio: l’ex capitano della Lazio ha già segnato 6 gol contro i nerazzurri e il settimo pagherebbe 4 volte la posta. Mentre Federico Bernardeschi, assist a 7,50, è pronto ad affiancare Immobile in attacco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sisal super coppa italiana
Vedi anche
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza