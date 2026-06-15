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Mondiali 2026, Svezia-Tunisia 5-1: cinquina gialloblu a Monterrey

Ayari apre e chiude lo show con una doppietta

La Svezia esulta - Fotogramma
La Svezia esulta - Fotogramma
15 giugno 2026 | 06.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Svezia travolta la Tunisia per 5-1 a Monterrey oggi, lunedì 15 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026. Gli scandinavi dominano il match sin dalle battute iniziali e sfondano al primo assalto. Percussione centrale di Isak, fermato dal portiere Cema. Gyokeres tiene vivo il pallone e Ayari, da 20 metri fa centro nella porta lasciata sguarnita dall'estremo difensore: 1-0 al 7'.

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Il raddoppio arriva ol 30'. Gyokeres 'pulisce' il pallone a centrocampo e innesca Isak a campo aperto. L'attaccante entra in area e insacca con un tocco chirurgico sul secondo palo: 2-0.

La Tunisia rientra in partita prima dell'intervallo. La Svezia giochicchia, consente alla selezione africana di riciclare un pallone offensivo fino al cross di Mejbri che trova Rekik in beata solitudine: colpo di testa vincente, 2-1 al 43'.

La Svezia riprende il totale controllo del match al 59', complice l'harakiri della Tunisia. Skhiri perde un pallone letale, Isak serve Gyokeres che ringrazia e, davanti alla porta, non può sbagliare: 3-1.

I giallblu non si fermano e calano il poker all'84' con Svanberg, appena entrato. Punizione da destra, Isak sfiora il pallone e rimette in gioco Svanberg, partito in posizione di offside e 'sanato' dal tocco del compagno: deviazione precisa, 4-1. 

In pieno recupero, altra perla di Ayari. Controllo e destro incrociato da 20 metri, palla in rete e 5-1.

La Svezia sale a 3 punti e comanda la classifica davanti alla coppia Olanda-Giappone, che insegue a quota 1. Tunisia ultima a quota zero.

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