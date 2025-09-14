circle x black
Cerca nel sito
 

Tamberi, la delusione dopo l'eliminazione: "Risultato pietoso, fa male"

L'atleta azzurro ha abbandonato i Mondiali di Tokyo 2025 durante le qualificazioni

Gian Marco Tamberi - Afp
Gian Marco Tamberi - Afp
14 settembre 2025 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dall'oro olimpico all'eliminazione nelle qualificazioni. Gian Marco Tamberi esce deluso dai Mondiali di Tokyo 2025 dove oggi, domenica 14 settembre, non è riuscito a superare la misura di 2.21, dopo aver superato il primo ostacolo a 2.16, incappando in tre inaspettati errori, sulla stessa pista dove nel 2021 vinse la medaglia d'oro. "Sono arrabbiato perché è un risultato pietoso", ha detto Tamberi, in pista con una vistosa fasciatura alla gamba, ai microfoni Rai a caldo.

"Il rammarico c'è e dispiace perché le sensazioni nel riscaldamento erano buone, poi però non ho fatto neanche un salto giusto", ha ammesso l'atleta azzurro, che arrivava ai Mondiali di Tokyo da campione in carica dopo il trionfo di Budapest nel 2022, "questo risultato fa male. L'anno scorso non avevo voglia di andare avanti e ora utilizzerò questa rabbia per continuare".

L'obiettivo, per Tamberi, rimangono comunque le Olimpiadi di Los Angeles 2028: "Non vedo l'ora di ricominciare la preparazione. Sono comunque orgoglioso dei nostri ragazzi che scendono sempre in pedana lottando. Ora voglio solo tornare a casa dalle mie donne".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tamberi tamberi mondiali atletica mondiali atletica 2025 tamberi eliminato
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza