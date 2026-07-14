Bufera social su Marco Tardelli. L'ex calciatore è stato protagonista, durante Notti Mondiali su Rai 1, di un'infelice uscita con Manuela Giugliano, giocatrice della Roma e della Nazionale, che ha generato un vero e proprio caos sui social. Parlando di come riuscire a fermare Lionel Messi, Tardelli ha 'zittito' Giugliano dicendo: "La marcatura a uomo io l'ho fatta su grandi giocatori, posso elencarne qualcuno che tu non conosci...".

Chapeau ad @AleAntinelli per aver spento in tempo zero Tardelli che voleva fare il fenomeno e spiegare il calcio a Manuela Giugliano pic.twitter.com/3vK5YmHjJs — (@asrsupporter) July 12, 2026

Immediato l'intervento del giornalista Alessandro Antinelli, che ha ricordato che "Lei però gioca in Nazionale". Mentre Giugliano si è limitata a sorridere, visibilmente imbarazzata, Tardelli si è affrettato a discolparsi: "E allora? Non ho mica detto niente".

La scena è passata tutt'altro che inosservata sui social. Il video del botta e risposta è circolato su X, dove molte donne lo hanno preso come "perfetto esempio di mansplaining". "Tardelli voleva fare il fenomeno e spiegare il calcio a Manuela Giugliano", ha scritto un utente, un pensiero in ogni caso largamente condiviso: "Deve avere rispetto, voleva dare lezioni di tattica alla numero 10 della Roma".