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Tare: "Inter grande favorita al titolo, Roma rivale più pericolosa"

L'ex ds di Lazio e Milan fa un bilancio delle prime quattro giornate di Serie A

Igli Tare - Ipa/Fotogramma
Igli Tare - Ipa/Fotogramma
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15 settembre 2026 | 16.52
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Siamo davvero agli inizi del campionato, quattro giornate sono davvero poche per esprimere giudizi ma per quel che si è visto finora mi sembra che l'Inter resti la grande favorita allo scudetto. La squadra è cambiato molto poco, ha la qualità e l'esperienza necessarie per confermarsi campione. Dietro di lei mi sembra che la Roma sia molto cresciuta e possa candidarsi al ruolo di rivale più pericolosa dei nerazzurri. La sfida di sabato si preannuncia molto interessante". Così all'Adnkronos l'ex direttore sportivo di Lazio e Milan, Igli Tare, in merito alle prime quattro giornate di campionato.

"Dietro a Inter e Roma -aggiunge Tare- c'è un Como sempre più convincente che non si può più considerare una sorpresa. Ci sono però anche altre squadre che possono inserirsi ai vertici se riescono a trovare una maggiore continuità".

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Calcio Scudetto Inter Roma Iglia Tare Tare
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