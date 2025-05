Sport e prevenzione alla XV edizione di Tennis and Friends, evento che si tiene al Foro Italico a pochi giorni dall’avvio degli Internazionali BNL d’Italia. "L’evento di oggi è fondamentale perché unisce il tennis e la salute. Creare tutto questo è importante, portare gente per divertirci e superare le paure insieme”, così l’ex tennista e capitana delle vincitrici della Billie Jean King Cup 2024 Tathiana Garbin a margine dell’evento 'Tennis and Friends - Salute e Sport' al Foro Italico, di cui è ambassador. La veneziana ha raccontato di aver affrontato positivamente un tumore raro grazie all’impegno profuso nello sport: "La prevenzione è fondamentale ma a volte non la facciamo per paura ma bisogna superarla. Il tennis ti fa conoscere il dolore e la fatica ma anche la resilienza e la forza di resistere".

Tra i testimonial dell'evento anche la giornalista Francesca Fagnani che ha detto: “Ogni piccolo contributo per la prevenzione può essere importante, poi ovviamente oltre al lavoro prezioso dei medici è fondamentale che ognuno abbia un po’ più di consapevolezza”. E scherzando: "È un privilegio essere qui anche perché da ipocondriaca, vedere tutti questi camici bianchi fa piacere”.

Il fondatore Meneschincheri

Presente all'evento anche Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Gemelli e presidente fondatore di 'Tennis and Friends'. "Ai giovani atleti consiglierei di seguire le linee guida mondiali, specialmente in termini di controlli. Il corpo umano è una macchina che spesso maltrattiamo e che ha bisogno di controlli periodici", ha detto all'Adnkronos. "Bisogna sempre rispondere agli avvisi di screening che ci arrivano da Sanità e Regioni, perché non dobbiamo mai smettere di curare il nostro corpo".

Il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha ringraziato "il professor Meneschincheri per questi 15 anni ma anche i volontari del corpo sanitario e della Croce Rossa per essere oggi presenti" e ha detto che "iniziative come questa hanno aiutato ad azzerare il problema delle liste d’attesa”.

Onorato: "Roma città di grandi eventi"

Nel corso dell'evento l’assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato ha spiegato che "gli Internazionali d'Italia non sono più solo il grande evento di tennis del Foro Italico, ma sono il grande evento di tutta la città di Roma". "Roma - ha detto - è ormai una città che di grandi eventi può vivere, da piazza Sempione a Ostia, ci saranno maxischermi per seguire il torneo e non solo. È anche grazie a eventi come questi che si creano posti di lavoro".