Si avvicina l'inizio delle Atp Finals e Torino è già pronta all'evento con l’apertura ufficiale del Fan Village, l’area dedicata al pubblico che quest’anno si presenta con spazi più ampi e diverse novità. Oltre alla zona per i tifosi le altre novità di quest'anno sono la Skywalk al coperto, stile Internazionali al Foro Italico ma chiusa a vetri e firmata da Pininfarina e il nuovo campo di allenamento, dotato di una tribuna con 200 posti. Il villaggio ha già aperto le sue porte con un calendario di appuntamenti. I vari padiglioni ospiteranno servizi per il pubblico, un’offerta enogastronomica, un’area commerciale, iniziative di intrattenimento e spazi riservati alle attività sportive e ai progetti della Fitp e a completare l’allestimento ci sarà un maxischermo Led, attraverso il quale seguire gli incontri e i momenti più attesi della competizione.

Il biglietto del Fan Village consente l’accesso esclusivamente all’area di Piazzale Grande Torino e al relativo villaggio ma ci saranno tante sorprese e anche incontri con i campioni azzurri del tennis come quello allo stand Zespri in programma giovedì 19 novembre alle 17 con Luciano Darderi pronto all'esordio in Coppa Davis con la squadra di capitan Volandri. Zespri, leader mondiale nella commercializzazione di kiwi, avrà uno spazio dedicato al gusto e al divertimento, in una iniziativa che si inserisce nel percorso di collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), di cui è Official Nutritional Partner. Per tutta la durata dell'evento, i visitatori del Fan Village potranno mettersi alla prova con un gioco pensato per far conoscere in modo originale e coinvolgente gli elementi nutritivi dei kiwi. "Il tennis rappresenta un'opportunità preziosa per entrare in contatto con un pubblico trasversale, accomunato dalla passione per lo sport e dall'attenzione al proprio benessere", dichiara Emanuele De Santis, Marketing Manager Italy & Med. Countries di Zespri.

Per quanto riguarda gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, i biglietti delle giornate del 12, 13 e 14 novembre includono anche l’accesso gratuito alle rispettive giornate di allenamento all’Inalpi Arena.