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Inter, Thuram viene riconosciuto per strada e si finge... Leao - Video

L'attaccante dell'Inter è stato protagonista di un siparietto con alcuni tifosi diventato virale

Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 13.49
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Marcus Thuram viene riconosciuto e si finge... Rafa Leao. L'attaccante dell'Inter è stato protagonista di un simpatico siparietto con alcuni tifosi, che lo hanno fermato per strada ma hanno subito il 'dribbling' del francese. Thuram infatti, in giro per Milano, aveva appena noleggiato un monopattino elettrico quando alcuni tifosi lo hanno riconosciuto.

Lui però ha negato tutto: "Sono Leao", ha detto con un sorriso, "Rafa Leao, un giocatore del Galatasaray". Tra le risate dei tifosi Thuram si è allontanato in monopattino, con il video che è diventato rapidamente virale.

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