Torino-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I granata ospitano la Dea nella quarta giornata di Serie A

Nikola Krstovic - Ipa/Fotogramma
21 settembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
L'Atalanta scende in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, domenica 21 settembre, il Torino - in diretta tv e streaming - allo stadio Grande Torino, partita valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Juric, che ha sostituito Gasperini in panchina, è reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, che al Parco dei Principi si sono imposti con un netto 4-0.

Quella di Baroni, subentrato a Vanoli dopo l'annata alla Lazio, invece ha trovato, nell'ultima giornata di Serie A, la sua prima vittoria della stagione contro la Roma 1-0 grazie al gol decisivo di Simeone.

Torino-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Torino e Atalanta è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Torino(3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric

Torino-Atalanta, dove vederla in tv

Torino-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

