Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

I lombardi salgono al sesto posto

Una fase del match
24 novembre 2025 | 20.50
Redazione Adnkronos
Il Como batte 5-1 il Torino nel primo dei due posticipi di oggi, lunedì 24 novembre, della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per gli ospiti doppietta di Addai, al 36' e al 52' e gol di Ramon al 72', Nico Paz al 78' e Baturina all'86', per i padroni di casa rete del momentaneo pareggio di Vlasic su rigore al 47' del primo tempo. In classifica i lariani salgono al sesto posto con 21 punti scavalcando la Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 14 in undicesima posizione insieme alla Cremonese.

