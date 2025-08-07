circle x black
Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)

Si tratta dell'ormai storico Torneo Tenis Playa, che ogni anno si gioca in Spagna

Dominic Thiem - Fotogramma/IPA
Dominic Thiem - Fotogramma/IPA
07 agosto 2025 | 18.19
Redazione Adnkronos
Tennis sulla sabbia? D'estate si può e non solo in vacanza. Anzi, esiste addirittura un torneo che in questi giorni sta regalando spettacolo. Una competizione nata nel 1971 e molto particolare, da sempre giocata a due passi dalla spiaggia. E vinta, in passato, da fuoriclasse come Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero. Si tratta del Torneo Tenis Playa, un’esibizione che ogni anno ha luogo in Spagna nel villaggio di Luanco, Asturie, nello specifico a Playa de La Ribera. Non è beach tennis, variante nota del tennis.

È un vero e proprio tennis giocato sulla sabbia, come fosse una qualsiasi altra superficie. L'edizione 2025 ha visto partecipanti come Dominic Thiem, Richard Gasquet, Bernabé Zapata Miralles, Benoit Paire e Pedro Cachin, solo per citarne alcuni

Tenis Playa, tennis sulla sabbia

Ma com'è nata l'idea di un torneo di tennis sulla sabbia? La prima edizione, quella del 1971, fu disputata con reti da pesca e solchi nella sabbia per disegnare le linee. Poi, l'organizzazione è migliorata con il passare degli anni è il torneo si è evoluto. Oggi, le tribune ospitano addirittura 2500 spettatori e c'è un impianto di illuminazione artificiale di alto livello, per permettere al pubblico di vedere al meglio i match serali. Oggi, giovedì 7 agosto, per la cronaca si giocherà la finale di questa edizione tra Gasquet e Thiem.

