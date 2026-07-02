circle x black
Cerca nel sito
 

Francesco Totti, la casa invasa da vespe germaniche: il racconto del 'salvataggio'

Il nido nella villa dell'ex capitano della Roma e della compagna Noemi Bocchi

Francesco Totti - Instagram
Francesco Totti - Instagram
02 luglio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nido di vespe nella villa di Francesco Totti a Roma Nord. L'ex capitano della Roma è stato costretto a richiedere l’aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere un'infestazione di vespe germaniche. È stato proprio l’esperto, Daniel Palmieri, a raccontare l’episodio sui social.

“Intervento a casa di un super vip, persona umilissima. Ha sempre dato questa impressione e me l’ha confermata. E questo vale ancora di più per un super campione. Ha fatto la storia del calcio italiano”, ha detto Palmieri nel video condiviso sul suo profilo Instagram, diventato virale in poche ore.

Il disinfestatore ha spiegato che, prima dell’intervento, è stato usato del veleno ma il problema in questi casi "è che si forma un tappo di veleno”, che può diventare una sorta di ‘scappatoia’ per le vespe sopravvissute.

Palmieri ha aggiunto che si è intervenuti appena in tempo: da lì a poco il vespaio avrebbe raggiunto dimensioni enormi. Una volta localizzato il punto esatto dell’infestazione, è stato eseguito l'intervento per la rimozione del nido. E in conclusione non poteva mancare il selfie con la leggenda della Roma: "Intervento da Serie A". 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesco totti totti noemi bocchi totti casa vespe vespe germaniche
Vedi anche
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza